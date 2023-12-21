Силовики задержали директора БелАЗа? Источники на заводе прокомментировали

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.12.2023 15:52 , Обновлено: 21.12.2023

В Сети появилась информация, что генерального директора одного из крупнейших в Беларуси заводов - БелАЗа - задержали силовики. Так утверждает сайт tochka.by со ссылкой на информированный источник на предприятии.

По какой причине Сергей Никифорович мог попасть в поле зрение органов, пока неизвестно. Также как и то, какой из силовых органов Беларуси мог забрать директора БелАЗа и сделал ли это на самом деле. Официальных комментариев на этот счёт не было.

Никифорович Сергей Олегович до сих пор числится на сайте завода генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ». В ноябре 2023 года он дал интервью, в котором рассказывала о планах завода и хвалился, что лидеры горнодобывающей отрасли России заинтересовались белорусскими газовыми самосвалами.

А премьер-министр в сентябре завод даже очень хвалил. “БелАЗ – это символ становления и развития независимой Беларуси”, - заявил Роман Головченко.

“По пальцам можно пересчитать случаи, когда у страны такого размера, как Беларусь, есть бренд, который входит в тройку-пятерку мировых лидеров. И 75 лет – это большой срок. За это время компании в мире сливаются, поглощаются, банкротятся и так далее. БЕЛАЗ же уверенно идет вперед”, - сказал Головченко.

Ранее замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, возглавляющий криминальную милицию, пообещал в эфире белорусского телевидения громкие задержания. Но речь шла про мясо-молочную промышленность.

По его словам, задержание гендиректора Березовского мясоконсервного комбината и руководства предприятия “Бабушкина крынка” — далеко не последние в “коррупционных схемах в сфере переработки мяса и молока”.

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