Швед назвал количество обращений уехавших белорусов в спецкомиссию по возвращению

Опубликовано: 19.02.2024 11:46 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Андрей Швед 19 февраля заявил в парламенте, что за все время работы порядка 150 уехавших из страны белорусов обратились в созданную "Комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь".

“С начала работы Комиссии на ее заседаниях рассмотрено свыше 150 обращений, в результате чего некоторые граждане уже вернулись домой. Таким образом, в стране сформирован правовой механизм, который продолжает функционировать и дает возможность людям вернуться на Родину”, - сделал вывод генеральный прокурор. Из всех обращений было рассмотрено 37. Около десятка белорусов вернулись.

Весной 2023 года в Генпрокуратуре рассказали, что решили в специально созданной комиссии информировать уехавших белорусов по следующим вопросам:

грозит ли им сейчас административный арест по каким-либо открытым административным делам,

возбуждено ли против них уголовное дело, фигурируют ли они в качестве подозреваемого или обвиняемого в каком-либо деле,

каков их процессуальный статус по уголовному или административному делу.

Ранее Телеграф сообщил, что с 2021 по 2022 год из Беларуси уехало более 200 тыс. граждан, включая трудоспособное население. Такие цифры 18 января 2024 года в эфире белорусского телевидения озвучил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун и назвал основные причины, по которым белорусы уезжали из страны.

«Мы знаем каждого» — В МВД рассказали, почему из страны за два года уехало более 200 тыс. белорусов