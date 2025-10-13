За какие звонки в милицию белорусам грозит штраф до 1260 рублей? Участковый объяснил нюансы

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Опубликовано: 13.10.2025 16:20 , Обновлено: 13.10.2025

Что такое ложный вызов и когда за него в Беларуси могут оштрафовать на 1260 рублей, объяснил старший участковый инспектор милиции Брестского РОВД старший лейтенант милиции Андрей Чаплинский.

В УВД Брестского облисполкома для наглядного объяснения привели конкретный вопрос, заданный участковому неназванным молодым человеком. Тот вместе с другом выпивал у него дома и в какой-то момент приятель начал буянить, на просьбы хозяина квартиры уйти - лишь нецензурно ругался и квартиру покидать категорически отказался. Чтобы утихомирить разбушевавшегося товарища, мужчина вызвал милицию. Вероятно, осознав возможные последствия прибытия наряда, пьяный товарищ всё-таки ретировался.

“Наряд приехал и начал разбираться в ситуации, от написания заявления я отказался, так как друг все же отреагировал на мою просьбу и ушел. Будет ли это считаться ложным вызовом и какая мера ответственности за это предусмотрена?” - задался вопросом хозяин квартиры.

Участковый объяснил, что если гражданин решил позвонить в милицию, то повод для этого должен быть “обоснованным”, а если же человек умышленно сообщает сведения, “осознавая при этом, что эти сведения не соответствуют действительности”, это может расцениваться милицией как ложный вызов. Если же умышленного сообщения сведений, не соответствующих действительности, не было, то и ложным вызовом звонок являться не будет.

“Ложный вызов – ложная тревога, обман или ошибочное сообщение о чрезвычайной ситуации, в результате чего возникает ненужная паника и «или» вызов специальных служб к месту, где они не нужны”, - пояснил Чаплинский.

Кроме того, ложным вызовом могут расценить и звонок человека, который сам ушёл с места вызова до прибытия милиции: без присутствия очевидца правоохранители не смогут дать объективную оценку ситуации.

Что касается наказания, то за заведомо ложное сообщение, из-за которого на место несуществующего происшествия приехал наряд милиции, или карета скорой помощи, или бригада спасателей, или любой другой специализированной службы, по статье 19.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях звонившего могут оштрафовать максимум на 15 базовых величин (то есть на 630 рублей). За повторное в течение года подобное нарушение штраф вырастет вдвое - до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей).

За ложный звонок может грозить и уголовная ответственность. До 5-7 лет тюрьмы грозит в случае, если звонивший даёт ложную информацию о готовящемся взрыве или поджоге.

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