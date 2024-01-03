Можно ли белорусам анонимно звонить в милицию? В МВД объяснили, когда не получится

Опубликовано: 03.01.2024 16:23 , Обновлено: 03.01.2024

Органы МВД, а также Госавтоинспекция нередко призывает белорусов сообщать им информацию о совершённом или только готовящемся преступлении или правонарушении. Например, звонить в ГАИ, если заметили нетрезвого человека, пытающегося сесть за руль, или идущего вдоль дороги и потенциально способного спровоцировать ДТП. Однако, некоторых от помощи правоохранительным органам останавливает необходимость раскрывать свои персональные данные. Можно ли в таком случае позвонить в милицию или ГАИ анонимно? Разъяснил заместитель начальника Столинского РОВД Алексей Козуля.

Как пояснили в милиции, обращаться анонимно по телефону в органы внутренних дел не запрещено, однако в некоторых случаях без личных данных заявителя не обойтись. Они нужны для подтверждения самого факта обращения в милицию, а также для дачи свидетельских показаний при необходимости.

Кроме того, согласно белорусскому законодательству, анонимные обращения рассмотрению не подлежат. Однако, есть в этом правиле и исключения. Например, если заявитель сообщает какие-то важные сведения о готовящихся или уже свершившихся преступлениях, нарушениях законодательства и тому подобному.

“В этот список также входит сообщение об угрозе государственной или общественной безопасности, которое подлежит скорейшему перенаправлению в другие подразделения на основании их компетенции”, - пояснил Козуля.

Он также озвучил алгоритм действий при обращении в службу «102» по телефону для сообщения о правонарушении. В этом случае необходимо:

представиться,

указать контактный номер для связи,

коротко описать спорную ситуацию,

обозначить место происшествия.

Представитель МВД подчеркнул, что правоохранительные органы в беларуси “гарантируют всем гражданам конфиденциальность предоставленной информации” и её “не разглашение третьим лицам”, а законодательством также предусмотрена “необходимость принятия мер безопасности для потерпевшего, свидетеля, других граждан”.

“Аналогичные условия защиты распространяются также на их родственников или близких: если есть основания полагать, что им угрожают (убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества), то все данные о гражданине с самого начала тщательно «засекретят». Если же вы хотите сохранить анонимность, никто не может этому воспрепятствовать”, - заверил Козуля.

[info_b]По данным МВД, за прошедшие четыре выходных дня в органах внутренних дел зафиксировано более 17 тыс. обращений, а в новогоднюю ночь в милицию обратилось более 7 тыс. человек. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в органах внутренних дел зарегистрировали в 2 раза меньше убийств, а также меньше тяжких телесных повреждений, случаев грабежа и хулиганства.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что в МВД рекомендовали обращаться в милицию родителям белорусских детей и подростков, которые подозревают, что их ребенок может быть втянут в “противоправную деятельность”. Насторожить родителей, по словам правоохранителей, должно “появление денег неизвестного происхождения, банковских карт, гаджетов и дорогих покупок”.

Белорусам предложили сообщать в милицию о дорогих покупках своих детей. Что с ними сделают?