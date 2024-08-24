Штраф до 1200 рублей. В МВД показали, как ловят белорусов на колхозных полях кукурузы

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Опубликовано: 24.08.2024 10:11 , Обновлено: 24.08.2024

Сотрудники Госавтоинспекции г. Пинска отрапортовали о поимке белоруса в момент кражи кукурузы с колхозного поля. В Багажнике мужчины оказалось почти 100 килограмм початков.

Как сообщили в ведомстве, случай кражи выявился в в ходе патрулирования сотрудниками ОГАИ Пинского РОВД сельской местности. Инспекторы обратили внимание на припаркованный у кукурузного поля автомобиль 39 летнего-мужчины.

“При проверке в багажнике транспортного средства была обнаружена кукуруза. Общий вес изъятого составил 90 кг”, - с00общили на сайте УВД Брестского облисполкома.

Фото: УВД Брестского облисполкома

В ходе беседы с правоохранителями мужчина признался, что сорвал початки без разрешения для “использования в личном подсобном хозяйстве”. По факту кражи проводится проверка.

В ведомстве призвали соблюдать законодательство и напомнили о запрете на самовольное изъятие сельскохозяйственной продукции. Также там попросили сообщать о подобных случаях.

В МВД подчеркнули, что правоохранительные органы регулярно проводят проверки и патрулируют сельскую местность.

[info_b]Напомним, что за хищение кукурузы с полей в статье 11.1 КоАП РБ предусмотрена ответственность. За мелкое хищение до 10 базовых величин (если стоимость сорванной кукурузы не превышает 400 рублей) предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (от 80 до 1200 рублей). Кроме того, данная статья предусматривает административный арест и даже общественных работ. Если сумма украденной кукурузы будет выше 10 базовых величин, то наступит уголовная ответственность. В этом случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.[/info_b]

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