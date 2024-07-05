Штраф — 240 рублей. В Жлобине белоруску на 3 месяца лишили прав из-за другого "водителя" за рулём. Это как?

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Опубликовано: 05.07.2024 20:20 , Обновлено: 05.07.2024

Необычное ДТП случилось в Жлобине. Местная жительница оставила в автомобиле свою собаку и вышла по делам. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и ждать хозяйку, пёс перебрался на водительское сиденье, каким-то образом завёл транспорт и врезался в другую машину. Всё это попало на камеру наружного наблюдения.

«Чтобы вы понимали: машина была поставлена на передачу», — объяснила автор публикации в TikTok.

Так или иначе, Госавтоинспекция отреагировала незамедлительно. Женщину на 3 месяца лишили прав и выписали штраф в размере 6 БВ — на сегодняшний день это 240 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилёве местный житель украл чужое авто нестандартным способом: вызвал эвакуатор на машину. Инцидент попал на видео, а на “угонщика” завели уголовное дело.

«Несколько раз проходил мимо» — Могилевчанин вызвал эвакуатор на чужое авто, чтобы сдать на металлолом