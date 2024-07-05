"Несколько раз проходил мимо" - Могилевчанин вызвал эвакуатор на чужое авто, чтобы сдать на металлолом

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Опубликовано: 05.07.2024 10:31 , Обновлено: 05.07.2024

В Могилеве местный житель украл чужое авто нестандартным способом: вызвал эвакуатор на машину. Инцидент попал на видео, а на "угонщика" завели уголовное дело.

В Ленинское РУВД Могилева обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что у него похитили авто стоимостью порядка 9 тыс. рублей. Правоохранители определили, что чужую машину украл 25-летний безработный могилевчанин.

Как рассказали в Telegram-канале “Милиция Могилевщины”, он несколько раз проходил мимо припаркованного авто, при этом обратил внимание на то, что транспортное средство стоит на одном и том же месте. Так могилевчанин пришел к мысли, что можно сдать чужое авто на металлолом и получить за это деньги.

Мужчина вызвал эвакуатор, оплатив при этом работу, а затем дождался, пока он отбуксирует машину. Ею безработный местный житель “распорядился по собственному усмотрению”, дополнили в УВД Могилевского облисполкома.

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