Штраф — 1200 рублей. Жителя Бобруйска привлекли к "уголовке" за заявление о краже. Это как?

Опубликовано: 08.01.2025 18:06 , Обновлено: 08.01.2025

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о случае, который недавно произошёл в Бобруйске. На одного из местных жителей завели уголовное дело и выписали штраф на сумму 1200 рублей за то, что он... подал заявление о краже. Мужчина утверждал, что у него украли материалы для ремесленничества, однако впоследствии оказалось, что это ложь.

Следствие установило, что обвиняемый, который по роду деятельности является ремесленником, получил заказ, а вместе с ним и предварительную плату, которую тут же растратил. Затем на протяжении нескольких месяцев он кормил клиентку завтраками, что, мол, скоро всё будет. Когда женщине надоели пустые обещания, она потребовала вернуть деньги. В ответ на это белорус решился на хитрую схему.

Так, мужчина обратился в милицию и сообщил, что у него украли материалы, которые он приобрёл для выполнения заказа. Мол, не из чего делать, поэтому всё затянулось. Однако в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что это враньё и никакой кражи не было. Одумавшись, белорус написал новое заявление, на этот раз признательное.

“Обвиняемый признал свою вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. С учётом представленных государственным обвинителем доказательств суд Бобруйского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст. 400 УК РБ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1200 рублей)”, — сообщили в ведомстве.

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