«Уверена, ребенок был бы жив» - Минчанка, потерявшая дочь при родах, обвинила врачей в халатности и отказе в кесаревом

🎥 Видео

Опубликовано: 03.02.2024 17:34 , Обновлено: 04.02.2024

В Минске 31-летняя женщина обвинила врачей 5-го роддома города в отказе в кесаревом сечении, из-за чего, по мнению женщины, умерла её новорождённая дочь. Женщина записала обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой разобраться в ситуации и "при обнаружении халатности со стороны медперсонала" привлечь к ответственности виновных.

[obnovleno_b]Вечером 3 февраля стало известно, что в Минздраве созвали специальную комиссию по вопросу оказания медицинской помощи роженице в минском роддоме №5.

“Сегодня с супругами встретился министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он принес глубокие соболезнования паре, рассказал о том, что оценку качества оказания медицинской помощи сотрудников роддома, а также работу комиссии Комитета по здравоохранению Мингорисполкома оценит лечебно-консультативный совет при Минздраве”, - сообщили в ведомстве. [/obnovleno_b]

Обстоятельства смерти новорождённой дочери Василисы 15 января 2024 года Екатерина Сухорукова на днях подробно описала в видеобращении, которое она опубликовала в TikTok. За сутки его просмотрело более 112 тыс. человек, которые выразили автору слова поддержки и поделились собственным опытом, зачастую - не менее печальным.

По словам женщины, её первая беременность протекала без осложнений, а госпитализация в роддом была плановой. Несмотря на то, что плод был довольно большим — более 4 килограммов, показаний для кесарева сечения врачи не усмотрели и пытались стимулировать родовую деятельность специальными препаратами, однако ребёнок “до самого конца родов не опускался в родовые пути”. Из-за этого, по словам женщины, акушерка пыталась выдавливать ребёнка (такая практика - прием Кристеллера - в Беларуси официально запрещена, поскольку считается слишком травмоопасной как для ребёнка, так и для самой роженицы), но и это оказалось бесполезным.

В результате, когда медики увидели зеленые воды, которые обычно говорят о начавшейся внутриутробной гипоксии, “ребенка пришлось вытаскивать вакуумом”. По словам матери, малышка не заплакала, но “успела открыть и закрыть глазки”.

“Заведующий родильным блоком сказал, что тонус хороший, хотя детский реаниматолог сказал, что ничего хорошего нет. Ребенка сразу стали реанимировать”, - рассказала женщина.

По её словам, у ребёнка диагностировали кровотечение в легком, гипоксия, из-за которой её поместили на аппарат, а также дважды останавливалось сердце - вторую остановку малышка не пережила. Причиной смерти в документах, по словам матери, указана “тяжелая асфиксия”.

“У меня один вопрос: если все было в порядке, так почему такой результат? Почему не было пересмотра в сторону кесарева сечения? Уверена, ребенок был бы жив”, - резюмировала женщина и потребовала разбирательства.

Между тем, в комментариях под видео помимо слов поддержки и сочувствия некоторые комментаторы также упрекали врачей в отказе в кесаревом сечении. Для некоторых это оборачивалось длительной реабилитацией, для кого-то - инвалидизацией ребенка.

“Тоже жена рожала в 5! Передержали без вод, родился сын синего цвета, результат - мозговая гипоксия.. не говорит, тратим кучу денег на занятия и т.д.”, - поделился своей историей один из зрителей.

Причём, судя по комментариям, такие случаи, в том числе, в этом сама 5-м роддоме, происходили раньше.

“Господи!!! В 2009 году рожала в 5 роддоме, тогда был бардак и теперь ничего не изменилось?! Ребеночка моего тоже выдавливали и не без последствий…”, - рассказала одна из пользователей соцсети.

“Много историй,что 5-ка отказывает в КС - и с симфизитом, и с слабой родовой мучают до последнего. Очень страшно это всё: идёшь дарить жизнь, а что в итоге..”, - эмоционально откликнулась другая зрительница.

Напомним, похожий случай произошёл в январе в Солигорске. Тогда в соцсети TikTok также появилось публичное обращение белоруски, которая, по её словам, пострадала от «халатного обращения» врачей Солигорского роддома. В своём обращении, адресованном президенту Беларуси Александру Лукашенко, женщина обвинила конкретных врачей больницы в «полном отсутствии врачебной этики», «человечности и уважения», в результате чего, по её словам, пострадал её новорождённый ребёнок. На следующий же день в центральную районную больницу города Минзрав направил министерскую проверку.

Спецкомиссия Минздрава срочно просмотрела записи видеонаблюдения и опросила врачей в Солигорской больнице. Что произошло?