Шквалистый ветер снёс телятник на Могилёвщине и оставил без света десятки деревень Витебщины

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Опубликовано: 13.10.2025 07:38 , Обновлено: 13.10.2025

Энергетики и спасатели рассказали о печальных последствиях шквалистого ветра, который в воскресенье, 12 октября, обрушился на ряд белорусских регионов. Так, на одной из ферм Могилёвщины оказался полностью разрушен телятник, а на Витебщине до глубокой ночи без света остались десятки населённых пунктов.

Не выдержало напора шквалистого ветра телятник в деревне Старая Радча (Круглянский район Могилевской области). Здание в какой-то момент просто рухнуло, прямо на остававшихся в стойлах животных.

























Эвакуацией телят занимались как работники фермы и ближайших хозяйств, так и прибывшие по вызову спасатели. По информации областного управления МЧС, всех 75 телят благополучно достали из-под обрушившихся конструкций здания, животные не пострадали. А вот на пострадавшей от непогоды фермы кровлю снесло ещё с 5 сельскохозяйственных и производственных объектов.

Досталось от шквалистого ветра и жителям Витебщины. Там в агрогородке Светлосельский и городском посёлке Шумилино в четырёх жилых многоквартирных домах частично снесло крышу, ещё в двух домах ветром вырвало балконные рамы.

Также в областное управление МЧС поступила информация о падении одного дерева, повреждён один автомобиль.

















В свою очередь энергетики Витебщины рассказали, что больше всего от шквалистого ветра пострадал Поставский район, где сотрудников местных электросетей пришлось экстренно на перевести особый режим работы. Всего по области без света остались 37 населенных пунктов. К ночи без света оставались 16 населенных пунктов - восстановлением нарушенного из-за непогоды электроснабжением специалистам пришлось заниматься там и ночью.