Щипала и щекотала. Жителя Витебщины осудили за угрозу убить сожительницу

Опубликовано: 17.06.2024 20:51 , Обновлено: 17.06.2024

Суд Поставского района Витебской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по факту угрозы убийством. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в Банке судебных решений.

Инцидент, ставший причиной судебного разбирательства, произошел 9 марта 2024 года в агрогородке Дуниловичи.

Как установил суд, вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Конфликт начался с того, что, по словам обвиняемого, женщина щипала его, щекотала и отказывалась ложиться спать. В попытках успокоить сожительницу, мужчина вылил на неё ведро воды, но это только усугубило ситуацию. В итоге словесная перепалка переросла в нападение: мужчина схватил сожительницу за шею, прижал к шкафу и угрожал убить.

Потерпевшая восприняла угрозы как реальные и опасалась за свою жизнь и здоровье. На следующий день она обратилась с заявлением в милицию.

Рассмотрение дела проходило в выездном формате – в здании Дуниловичского сельского исполнительного комитета.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что в порыве гнева угрожал сожительнице расправой, но не собирался причинять ей вреда.

Суд, оценив доказательства по делу, признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 186 Уголовного кодекса (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления).

С учетом смягчающих обстоятельств – чистосердечного раскаяния и положительных характеристик обвиняемого – суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 2 месяца с отсрочкой исполнения на 1 год.

Также суд обязал его выплатить государству 8 копеек – расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы.

В течение года осужденный будет находиться под профилактическим наблюдением. Ему запрещено менять место жительства без согласия органов, выезжать за пределы района более чем на один месяц и необходимо периодически являться для регистрации в орган, контролирующий его поведение.

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