Сел за руль без очков, обстоятельств не помнит. СК обвинил водителя автобуса в ДТП под Минском с 51 пострадавшими

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Опубликовано: 31.03.2025 14:00 , Обновлено: 31.03.2025

Следственный комитет (СК) Беларуси 31 марта объявил о у предъявлении официальных обвинений предполагаемому виновнику резонансной аварии, которая произошла на Смиловичском тракте под Минском весной прошлого года. По версии следствия, ДТП, в котором пострадал 51 человек, произошло по вине водителя автобуса. В Главном следственном управлении СК рассказали подробнее об столкновения фуры и пассажирского автобуса, которые за год удалось установить следователям.

Сама авария произошла утром 16 апреля 2024 года на 14-м километре трассы М-4, со стороны микрорайона Сосны. За рулём рейсового автобуса находился 56-летний мужчина. Именно он, по версии следствия, “проявил невнимательность к дорожной обстановке”, двигаясь по крайней полосе, слишком сильно взял вправо, заехав на полосу разгона, где и столкнулся с грузовиком марки Volvo.

В результате, по данным СК, пострадал в общей сложности 51 пассажир автобуса - у девятерых были тяжкие телесные повреждения, потребовавшие госпитализации. В ведомстве подчеркнули, что после проведённого лечения на данный момент “их жизни ничего не угрожает”.

В СК также объяснили, почему расследование уголовного дела, возбуждённого сразу после ДТП, затянулось на такой немалый период: специалистам пришлось провести не только большое количество следственных действий и комплексных экспертиз (более 150 в общей сложности), но и допросить порядка 60 человек, проходящих по делу.

















В результате Следственном комитете обвинили водителя автобуса в нарушении ряда пунктов Правил дорожного движения (ПДД). Среди прочего следователи установили, что мужчина сел за руль, не надев очки, ходя в его медицинской справке есть отметка о том, что он в них нуждается. При этом в СК сообщили, что водитель заявил, что “всегда водил без них”. При этом водительский стаж у мужчины немалый - более 37 лет.

В СК также обвинили водителя в “желании уйти от уголовной ответственности” (в чём именно это выражалось, в ведомстве не уточнили). Тем не менее, теперь ему официально предъявили обвиненич по части 2 статьи 317: за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности мужчине может грозить наказание от исправительных работ на срок до двух лет до тюремного заключения на срок до пяти лет и лишение водительских прав.

По данным СК, мужчина свою вину не признал, заявив, что “не помнит обстоятельств произошедшего”.

Кстати, по итогам проверки, проведённой госорганами по следам того резонансного ДТП, предприятию “Минсктранс” внесли официальное представление “об устранении недостатков трудовой дисциплины”. В первую очередь от руководства компании потребовали:

усилить контроль за качеством пассажирских перевозок,

разработать и внедрить комплекс мер по повышению ответственности работников за выполнение своих должностных обязанностей.

Появилось видео, как пассажирский автобус въехал в фуру под Минском