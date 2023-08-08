«Белавиа» предложила улететь в Москву со скидкой 20%. Куда ещё и где искать промо-коды с 8 по 11 августа?

Опубликовано: 08.08.2023 11:35 , Обновлено: 05.07.2024

Компания "Белавиа" запустила промо-акцию, в рамках которой пообещала в течение четырёх дней - с 8 по 11 августа - предлагать своим клиентам билеты по популярным направлениям с существенной скидкой. В компании заявили, что каждый день будут давать новые скидки по новым направлениям. Узнали, где искать акционные промокоды.

Так, во вторник, 8 августа, “Белавиа” предложила своим клиентам улететь в Москву, Стамбул, Кутаиси или Шарджу (или, наоборот, вылететь оттуда) с 20%-ной скидкой. Промокод на билеты, как и во все последующие дни акции, следует искать на официальном сайте авиакомпании.

Действовать акционное предложение будет при соблюдении следующих условий:

Билеты со скидкой можно приобрести только на сайте belavia.by (при оплате билетов через ЕРИП, необходимо провести платёж до окончания периода действия промокода).

Промокод нужно будет ввести в специальное поле при поиске билета.

Скидка выдаётся только на прямые рейсы.

Для каждого промокода могут устанавливаться особые условия - они будут сразу прописаны на сайте, а сам промокод будет активен в течение суток.

Промокод распространяется на все тарифные бренды эконом-класса (при путешествии будут действовать правила выбранного тарифа).

Скидка не распространяется на таксы и сборы, включенные в стоимость билета.

В “Белавиа” отметили, что отправиться в путешествие по билетам, приобретённым по акции, можно будет с 1 октября по 22 декабря 2023 года.