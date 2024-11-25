Самолёт "Белавиа" не долетел до Калининграда. Что известно?

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Опубликовано: 25.11.2024 10:18 , Обновлено: 25.11.2024

Самолет "Белавиа" 24 ноября не долетел до Калининграда и вернулся в Национальный аэропорт "Минск". Об этом сообщили очевидцы и телеграм-канал "Авиаторщина". Собрали, что известно об инциденте.

Известно, что Embraer E195LR (EW-400PO), или “Динамолет”, который выполнял рейс Минск - Калининград, вылетел из белорусского аэропорта днем 24 ноября. Однако, как сообщили читатели Onlíner, самолет в российский город не долетел, а рейс отложили более чем на 5 часов.

На табло вылетов в аэропорту «Храброво» появилась надпись, что вылет из Калининграда в Минск состоялся в 18:51 вместо 13:00.

[obnovleno_b] У самолета “Белавиа” с ливреей “Динамо” во время полета произошло “растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов”, сообщили в пресс-службе компании “Белавиа”.

“Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Растрескивание покровного — не силового — слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета и пассажиров”, — разъяснили в “Белавиа”. [/obnovleno_b]

По данным телеграм-канала о гражданской авиации «Авиаторщина», на высоте чуть более 9000 метров со стороны командира воздушного судна “треснуло стекло кабины пилотов”.

“Экипаж принял решение снизиться до 6100 метров, прервать полет по маршруту и вернуться обратно в Минск. Сигналы бедствия и срочности он не декларировал. Спустя полтора часа борт совершил благополучную посадку. «Динамолет» отстранили от полетов для замены стекла”, — написали в тг-канале.

Замена стекла “обычно занимает ~6-7 часов, 5 из которых уходит на затвердевание спецклея”, добавили в телеграм-канале “ОтВинта | Авиация Беларуси”.

Ранее Telegraf.news писал, что глава национальной авиакомпании “Белавиа” Игорь Чергинец заявил, что для снижения стоимости билетов на самолёты необходимо сократить протяженность маршрутов. Сейчас же они из-за санкций и запрета белорусским самолётам появляться в европейском небе стали длиннее.

«Конечно можно» — Глава «Белавиа» назвал условие снижения цен на авиабилеты для белорусов