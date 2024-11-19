"Конечно можно" - Глава "Белавиа" назвал условие снижения цен на авиабилеты для белорусов

Опубликовано: 19.11.2024 08:07 , Обновлено: 19.11.2024

Глава национальной авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что для снижения стоимости билетов на самолёты необходимо сократить протяженность маршрутов. Сейчас же они из-за санкций и запрета белорусским самолётам появляться в европейском небе стали длиннее.

“Если удастся что-то сделать по сокращению длительности маршрутов до той, какая была раньше, снизятся и цены. К примеру, если раньше полет до Стамбула занимал 2,5 часа, то сейчас 5,5 часов. Как может стоимость билета за шестичасовой перелет равняться стоимости билета за 2,5 часа?”, - заявил он для сайта smartpress.by.

При этом единственным вариантом снижения цен Игорь Чергинец назвал отмену санкций, не упомянув, например, возможности по оптимизации расходов внутри компании.

“Конечно, можно. Нужно усадить лидеров Украины, России, Турции, США за стол переговоров. Решение этого вопроса, наверное, находится все же не в плоскости Республики Беларусь. Когда начнет восстанавливаться нормальная ситуация по международному воздушному сообщению, тогда стоит ожидать и снижение цен на билеты”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси назвали условие возобновления авиасообщения страны с Европой. Директор Департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб заявил, что европейские страны заинтересованы в возобновлении полетов.

«Очень большие расходы» — В Минтрансе назвали условие возобновления авиасообщения Беларуси с ЕС