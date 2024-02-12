«С потерпевшим даже не знаком» – Появилось видео, как мужчина в Гродно ударил ногой пенсионера

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Опубликовано: 12.02.2024 12:32 , Обновлено: 12.02.2024

Этот инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля. Неподалеку от торгового центра на улице Щорса 69-летний пенсионер остановился, чтобы поставить пакеты на лавочку. В этот момент мимо проходил мужчина. Неожиданно он остановился и зачем-то решил ударить ногой пожилого человека в спину. Удар оказался такой силы, что тот перевалился через скамейку и упал, вещи из пакетов рассыпались.

Поскольку произошедшее попало на камеру наблюдения, милиция быстро вычислила «каратиста». Им оказался 31-летний житель Гродно.

«Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и толком не смог пояснить правоохранителям мотивы совершенного им деяния. Он с потерпевшим даже не знаком», – рассказали в милиции.

Действия молодого мужчины квалифицировали по статье «Хулиганство». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Телеграф рассказывал, как минчанин, гостивший в Лиде, ударил ногой проезжавший автомобиль такси. После этого молодой человек сам позвонил в милицию. Однако не с покаянным заявлением по поводу удара ногой, а с заявлением, что водитель такси отказался останавливаться.

Попал на 500 руб? В Лиде парень сам пожаловался на себя милицию. Зачем?