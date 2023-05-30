Россиянин протаранил шлагбаум на границе, пытаясь прорваться из Польши в Беларусь. Подробности

Опубликовано: 30.05.2023 14:31 , Обновлено: 30.05.2023

Во вторник, 30 мая, на погранпереходе Тересполь — Брест водитель, стоявший в очереди на въезд в Беларусь с польской стороны, совершил попытку прорыва.

Произошло это рано утром, пишет rmf24.pl. Сообщается, что гражданин России на легковом автомобиле BMW со шведскими номерами, попытался прорваться в Беларусь: он протаранил шлагбаум польского пункта и выехал на мост, но там пробил колеса и застрял.

Внутри машины находилось двое взрослых (граждане РФ) и трое детей.

Сообщается, что супруга водителя и дети успели перебежать в Беларусь, а водителя арестовали. Выяснилось, что у детей были шведские паспорта и им было запрещено покидать Швецию.

Задержание нарушителя границы. Фото пользователей чата «ГраницаBYPL»

Водителя привлекут к ответственности за попытку незаконного пересечения границы и за причинённый материальный ущерб.

Ни польское, ни белорусское погранведомства пока не комментировали инцидент.

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