Российский «Аэрофлот» отменил ещё два рейса в Минск из-за хакерской атаки

Опубликовано: 29.07.2025 08:25 , Обновлено: 29.07.2025

Российская компания "Аэрофлот" не смогла оперативно справиться с масштабным сбоем в работе своих информационных систем, вызванным вчерашней хакерской атакой. В результате во вторник, 29 июля, ей пришлось снова отменить десятки рейсов, в том числе - два в белорусскую столицу.

По данным пресс-службы авиакомпании, отменён рейс SU1834/1835 Москва – Минск – Москва, который должен был приземлиться в Минске в 1:45. Кроме того, на электронном табло Национального аэропорта Минск красным отменен и рейс SU1830, который ожидался в Минске в 10:45.

Скриншот электронного табло аэропорта Минск

Согласно заявлению “Аэрофлота”, днём 28 июля компании пришлось отменить в общей сложности 54 парных рейса (туда-обратно) из 260 запланированных. Перевозчику пришлось существенно усилить свой контакт-центр, чтобы заблаговременно предупредить пассажиров отмененных рейсов и дать консультацию по дальнейшим действиям - как вернуть деньги и сдать или обменять билеты.

Чтобы хоть как-то разобраться с коллапсом в Шереметьево, откуда летают самолёты “Аэрофлота”, компания при поддержке российского Минтранса и Росавиации пересадили часть застрявших в аэропорту пассажиров на рейсы других российских авиакомпаний - “Россия” и “Победа”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Генпрокуратура России уже возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ - “неправомерный доступ к компьютерной информации”.

Российский «Аэрофлот» отменил три рейса в Минск из-за масштабного сбоя в информационных системах