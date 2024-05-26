«Реанимировали» Fairy и содой. В МВД рассказали, как трое белорусов продавали мясо со скотомогильников

Опубликовано: 26.05.2024 10:45 , Обновлено: 26.05.2024

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали трёх белорусов, которые организовали бизнес по продаже тухлого мяса павших животных. Подробности уголовного дела рассказали 25 мая в вечернем эфире гостелеканала ОНТ.

Начальник 2-го отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси Сергей Зубарев, рассказал в эфире гостелеканала, что такой нелегальный бизнес организовали три жителя Любани. Все они ранее уже были судимы за кражу крупного рогатого скота в Минской, Могилевской и Гомельской областях. Однако, это, по словам представителя правоохранительных органов, не остановило их от организации новой преступной схемы.

Согласно информации из телесюжета, мужчины занимались непосредственно хищением туш из скотомогильников, за которыми они якобы следили с помощью фотоловушек. Утверждается, что разделанные туши затем “реанимировали” с помощью соды и моющих средств, таких как Fairy - якобы это необходимо было для удаления неприятного запаха тухлого мяса.

Обработанное таким образом мясо, как заявили авторы сюжета, участники преступной группы продавали как частным лицам, утверждая, что мясо “домашнее”, так и поставляли на реализацию в магазины, как правило, смешивая с хорошей продукцией. Часть поставок, как утверждается, шла на Россию.

По словам замначальника отдела по расследованию преступлений против собственности УСК по Минской области Павла Гришалевича, на преступную группу работали ветеринарный врач и технолог.

Однако, как отметил в сюжете директор Минской областной ветеринарной лаборатории Иван Пырцак, реальную технологическую проверку такая продукция не прошла бы. По словам специалиста, помимо “несвежего” вида в мясе заметны “признаки порчи”, которые, по его словам, “свидетельствуют о том, что данное мясо получено от животных больных, истощенных либо убитых в состоянии агонии, что запрещено ветеринарно-санитарными правилами”. В добавок ко всему, в мясе специалисты, как сообщил Пырцак, обнаружили бактерии рода Salmonella и группы кишечной палочки, то есть есть такое мясо не безопасно.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, комментируя задержания гендиректора Березовского мясоконсервного комбината и руководства предприятия “Бабушкина крынка”, предупредил, что эти громкие дела далеко не последние в “коррупционных схемах в сфере переработки мяса и молока”.

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