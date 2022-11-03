"Разбудил, чтобы видел момент убийства" - В Несвиже дядя зарубил своего племянника

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Опубликовано: 03.11.2022 12:47 , Обновлено: 03.11.2022

В Следственном комитет 3 ноября рассказали, что в Несвижском районе родной дядя зарубил топором своего племянника. При этом специально его разбудил, чтобы тот видел момент своей смерти.

Дело произошло ещё летом, но только сейчас появились подробности. Следователи установили, что 17 июля в деревне Заушье 59-летний мужчина после потребления алкоголя “избил своего племянника топором”. Сотрудники милиции почти сразу задержали убийцу.

По данным следствия, мужчина нанес не менее 10 ударов топором по своему родственнику. Тело 55-летнего мужчины с рублеными ранам обнаружили на месте преступления. Он был инвалидом. Родственники стали проживать в одном доме за 2 месяца до убийства. И между ними постоянно случались конфликты.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Беларуси рассказали, что в Глубоком - районном центре Витебской области - тело убитого мужчины целых пять дней лежало во дворе. И только потом соседи обнаружили убитого и вызвали милицию.

В Глубоком тело мужчины 5 дней лежало во дворе