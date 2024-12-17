"Растерзали кота" — Жителей элитного района Минска предупредили о стае бродячих собак

Опубликовано: 17.12.2024 17:23 , Обновлено: 17.12.2024

Одна из жительниц элитного микрорайона "Зелёная Гавань" предупредила минчан об опасности, с которой накануне пришлось столкнуться её семьё. По словам женщины, предыдущей ночью на территории комплекса стая бродячих собак растерзала их кота. В ответ на это минчанка призвала застройщиков "решить вопрос", иначе она будет "трубить об этом" до последнего.

В своём аккаунте в Instagram жительница “Зелёной Гавани” рассказала, что вечером 16 декабря её домашнее животное растерзала стая из четырёх собак, которые “шлялись по территории комплекса” ночью. При этом собственную вину за то, что кот по кличке Мир оказался на террасе в тёмное время суток, она не отрицает. По словам женщины, “это их большое упущение”.

”…Но сам факт того, что по территории ходит такое количество псов — это ужас! А если кто-то пойдёт в ночное время выкинуть мусор? А если эти собаки перестанут боятся и пойдут гулять днём? А если из-за них может погибнуть не кот, а взрослый или беззащитный ребёнок?..” — написала пострадавшая.

Она добавила, что “просит поддержки”, чтобы об опасности узнало как можно больше людей, и особенно — жителей элитного комплекса Минска. Женщина добавила, что “хочет жить спокойно” и не бояться при этом за жизнь своей семьи. Компания застройщика, к которой обратилась белоруска, ситуацию пока не прокомментировала.

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