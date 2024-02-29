Пьяный белорус напал с электропилой на жену. Сколько лет дали?

Опубликовано: 29.02.2024 11:04 , Обновлено: 29.02.2024

В Каменецком районе пьяный мужчина работающей электропилой ранил свою супругу. Об инциденте рассказал Брестский областной суд.

Случай произошел еще в сентябре 2023 года. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами возник конфликт, и мужчина работающей электропилой нанес супруге не меньше четырех порезов в область руки.

Женщина получила “менее тяжкие телесные повреждения, вызвавшие длительное расстройство здоровья”.

Прошел суд, где фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима без штрафа. Кроме того, обвиняемого ждет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

К слову, вину свою мужчина не признал. И пока приговор не вступил в законную силу, фигурант может его обжаловать и опротестовать в установленном законодательством порядке.

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