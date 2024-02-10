Минчанин напал с топором на медиков скорой помощи. Их госпитализировали

Опубликовано: 10.02.2024 19:43 , Обновлено: 10.02.2024

В пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили 10 февраля, что пациент напал с топором на бригаду скорой помощи. В итоге, двух фельдшеров госпитализировали.

В результате нападения у пострадавших медицинских работников диагностировали “сочетанные травмы”. Общее состояние оценили как средней степени тяжести.

“Бригада специалистов скорой помощи прибыла на вызов к пациенту в Минске, а пациент напал на них с топором. Сейчас оба фельдшера госпитализированы в столичную больницу”, - единственное, что [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/17141” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link] в ведомстве.