Проверьте кошелёк. Милиция предупредила о всплеске «банкнотоподобных изделий» в одном из районов Беларуси

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Опубликовано: 07.08.2025 20:54 , Обновлено: 07.08.2025

В Молодечненском районе, по сведениям правоохранителей, участились случаи сбыта сувенирных купюр, похожих на настоящие белорусские рубли. С начала 2025 года милиция зафиксировала уже 18 таких фактов, сообщила пресс-служба УВД Миноблисполкома.

По данным милиции, изымаемые из оборота «банкнотоподобные изделия» внешне похожи на настоящие деньги по размеру и изображению, но имеют отличительные надписи: «дублёў», «цублёў», «білет банка прыколаў» и подобные.

Правоохранители заявили, что такие действия квалифицируются как мошенничество и могут наказываться лишением свободы на срок до трёх лет .

Фото: t.me/minobl_uvd

Там также напомнили об ответственности и для кассиров торговых объектов. За непринятие мер по проверке подлинности купюр предусмотрен штраф в размере до трёх базовых величин (126 рублей).

В связи с этим милиция призвала белорусов быть внимательными и обращать внимание на купюры, которые они получают при расчётах в магазинах или приносят для обмена в банковские учреждения.

Впервые такие пародии на белорусские купюры заметили примерно год назад.

МВД предложило запретить «дублі» и «цублі» белорусских рублей. Что с ними не так?