"Просто находился в воде" - В МЧС рассказали о судьбе лося, купавшегося в Минске

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Опубликовано: 15.05.2023 16:49 , Обновлено: 15.05.2023

Пресс-служба МЧС Минска сообщила, что утром 15 мая спасателям в районе Серебрянки пришлось плыть на лодке за лосем, чтобы проверить его состояние. О нем сообщили местные жители.

“Лось просто находился в воде и его жизни ничего не угрожало. Но учитывая, что жители микрорайона Серебрянка очень переживали за его судьбу, были привлечены фауна города и лесопарковое хозяйство”, - сообщили в МЧС.

Там заверили, что спасатели “транспортировали лося на берег” и передали специалистам для его обследования.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси участились происшествия на дорогах с парнокопытными. Только за сегодня поступило несколько сообщений об авариях, спровоцированных дикими животными на автомобильных трассах — на Могилёвщине и Гродненщине. А в Минске и Гомеле лосей засняли на камеру прямо на городских улицах.

В Минске и Гомеле лоси прогулялись по центру города, под Могилёвом – устроили смертельное ДТП