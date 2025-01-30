Прокурор Могилевщины потребовал от Ozon убрать с продажи товар, признанный экстремистским

Опубликовано: 30.01.2025 14:31 , Обновлено: 30.01.2025

Сотрудники прокуратуры Могилевской области нашли на маркетплейсе книгу, которую суд признал экстремистской в Беларуси. Прокурор региона потребовал от ООО "ОЗОН Маркет Бел" "устранить нарушения законодательства" и незамедлительно убрать из интернет-каталога товар.

Речь идет о научно-популярном издании «Герои» Люфтваффе. Первая Персональная энциклопедия” Константина Залесского. Книга выпущена в Москве в 2014 году. 3 августа 2022 года суд Ленинского района Могилева признал эту продукцию экстремистской и включил в республиканский список соответствующих материалов.

Как утверждают в прокуратуре, на маркетплейсе продавали два экземпляра этой книги, в том числе через мобильное приложение «Ozon.by: товары с доставкой». “Во исполнение акта надзора ООО «ОЗОН Маркет Бел» ограничило реализацию издания на территории Республики Беларусь”, - [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/po-trebovaniyu-proku300125/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ведомстве.

Журналист Telegraf.news узнал, что по состоянию на день 30 января данная книга не доступна для продажи на ozon.by.

Также прокуратура Могилевской области направила в Минское РУВД поручение о проведении проверки в отношении ООО «ОЗОН Маркет Бел», чтобы выяснить, совершила ли компания административное правонарушение.

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Согласно ч. 2 ст. 19.11 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, юрлицо может получить от 100 до 500 базовых величин (от 4200 до 21 тыс. рублей).

Штраф для физлица - от 10 до 30 базовых (от 420 до 1260 рублей), еще одна мера наказания - административный арест.

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Ранее Telegraf.news писал, что заместитель прокурора Минска потребовал от директора маркетплейса Ozon “устранить причины и условия”, которые, как утверждают в прокуратуре, привели к “противоправной реализации” белорусам гражданских беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним.

«Повышает риски экстремистской деятельности» — Прокуратура Минска потребовала от Ozon «устранить нарушение»