Прокурор Минщины потребовал заблокировать сайт с фейковой информацией о наркотиках

Опубликовано: 05.03.2025 17:01 , Обновлено: 05.03.2025

По постановлению прокурора Минской области предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ" заблокировало доступ к сайту Legalize Belarus. По информации прокуратуры Минщины, этот интернет-ресурс нарушал закон "О средствах массовой информации".

Как утверждают в ведомстве, на этом сайте с доменным именем legalizebelarus.org публиковали “не соответствующую действительности «фейковую» информацию, направленную на формирование у граждан ложной убежденности в отсутствии общественной опасности ряда преступлений против здоровья населения”.

Еще, продолжили в прокуратуре, на этом сайте говорили о необходимости легализации свободного оборота наркотиков и безвредности их употребления. “На портале также размещены ссылки на интернет-ресурсы экстремистских формирований, отчеты о работе так называемых «демократических сил», находящихся за рубежом”, - [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/rasprostranyalas-inf050325/” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в прокуратуре.

В Беларуси этот сайт заблокировали из-за распространения информации, которая может нанести вред национальным интересам РБ.

[info_b]Согласно п. 34 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P924v0005” target=“_blank” rel=“noopener”] Концепции [/link] национальной безопасности Республики Беларусь, склонность к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ - это внутренний источник угроз национальной безопасности в социальной сфере.[/info_b]

К слову, в декабре 2023 года суд Центрального района Минска признал Telegram-каналы Legalize Belarus Group, Legalize Belarus News и чат-бот Legalize Belarus Bot в этом же мессенджере [link href=“http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/” target=“_blank” rel=“noopener”] экстремистскими [/link] материалами.

Скриншот: Республиканский список экстремистских материалов

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с начала 2024 года потребовало заблокировать 84 иностранных сайта, где, как утверждают в ведомстве, рекламировали “сексуальные услуги”, незаконно использовали госсимволику Беларуси и не только.

МАРТ Беларуси потребовал заблокировать доступ к 84 сайтам за рекламу «сексуальных услуг» и не только