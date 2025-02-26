МАРТ Беларуси потребовал заблокировать доступ к 84 сайтам за рекламу "сексуальных услуг" и не только

Опубликовано: 26.02.2025 13:49 , Обновлено: 26.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с начала 2024 года потребовало заблокировать 84 иностранных сайта, где, как утверждают в ведомстве, рекламировали "сексуальные услуги", незаконно использовали госсимволику Беларуси и не только.

МАРТ [link href=“https://www.mart.gov.by/news/novost/dostup-ogranichen/” target=“_blank” rel=“noopener”] отправил [/link] уведомления о блокировке в Министерство информации. Такую меру ведомство приняло из-за распространения на этих 84 сайтах “ненадлежащей рекламы, направленной на белорусских интернет-пользователей”, утверждают в там. Что за сайты, в министерстве не уточнили.

“Наиболее распространенными” нарушениями в МАРТ также назвали:

рекламу «чудодейственных» препаратов, которые якобы не являются лекарствами,

введение в заблуждение потребителей рекламы для выманивания их персональных данных (это, по информации ведомства, интернет-ресурсы, имитирующие сайты известных белорусских банков, почтовых операторов и пр.),

использование в рекламе изображения товарного знака либо названия организации без согласия правообладателя на это.

Ранее Telegraf.news писал, что один белорус увидел в названии глазированных сырков из Гродно использование символики СС и обратился с жалобой в МАРТ. Там в свою очередь отправили информацию о производителе в милицию.

МАРТ запретил продавать глазированные сырки из Гродно. Всё из-за названия