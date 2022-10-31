Прокуратура в Минске завела дело на главврача за повышение зарплат медикам

Опубликовано: 31.10.2022 10:05 , Обновлено: 31.10.2022

Прокуратура Заводского района Минска возбудила уголовное дело на главного врача одной из столичных клиник. Его обвиняют в «превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия».

В прокуратуре заявили, что главврач целый год, с августа 2021 года, незаконно устанавливал надбавки работникам, чтобы повысить им зарплату.

Процент надбавки за сложность и напряженность в работе составлял до 71,5%.

Ущерб бюджету оценили в 119 000 рублей.

Теперь главного врача будут судить по ч.2 ст.424 УК Беларуси за превышение полномочий. Дело направили в отдел Следственного комитета.

Прокуратура не сообщила, о каком именно учреждении здравоохранения идет речь. Там употребили слово «клиника».

Известно, что к Заводскому району Минска относятся 5-я и 10-я больницы, а также «Минский клинический центр фтизиопульмонологии».

Ранее Телеграф писал, что минская прокуратура потребовала содержания под стражу для директора торговой сети «Соседи» по обвинению «о бездействии должностного лица». Его обвиняют по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Директора «Соседей» обвинили в продаже тысяче покупателей продуктов по повышенным ценам