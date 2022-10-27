Директора "Соседей" обвинили в продаже тысяче покупателей продуктов по повышенным ценам

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Опубликовано: 27.10.2022 12:18 , Обновлено: 27.10.2022

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в минская прокутарура потребовала содержания под стражу для директора торговой сети "Соседи" по обвинению "о бездействии должностного лица". Его обвиняют по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В прокуратуре сообщили, что уверены в том, что директор торговой сети “Соседи” знал о требованиях Директивы от 6 октября 2022 года №10 «О недопустимости роста цен». Однако не отдал распоряжение, чтобы не допустить повышения цен.

В прокуратуре считают, что это привело к “переоценке стоимости товаров в 100 магазинах сети и росту розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций”.

Прокуроры предположили, что таким образом не менее 1000 покупателей торговой сети “Соседи” купили товары по ценам выше, чем до 6 октября.

Ранее Телеграф сообщил, что в Комитете госконтроля (КГК) подтвердили 24 октября задержание директора торговой сети «Соседи». Там утверждают, что выявили многократные факты “необоснованного завышения цен”.

В КГК рассказали, за что арестовали директора «Соседей»