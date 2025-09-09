Прокуратура Польши назвала «не боевым» упавший около погранперехода «Тересполь» дрон

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Опубликовано: 09.09.2025 13:21 , Обновлено: 09.09.2025

Прокуратура Польши рассказала свою версию о беспилотнике, который упал в районе погранперехода с Беларусью под Тересполем. Аппарат, по их предположению, не был «боевым». Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.

«Мы точно знаем, что это был не боевой дрон, он не содержал никаких элементов, которые бы на это указывали», — заявила представитель прокуратуры на брифинге. Она добавила, что для определения точного типа и назначения аппарата нужно заключение эксперта, передал портал Onet.

Следствие ведётся по статье Авиационного закона о незаконном пересечении государственной границы по воздуху. За такое нарушение в Польше предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, обломки дрона нашли на кукурузном поле примерно в 300 метрах от погранперехода «Тересполь» (смежный с белорусским пунктом пропуска «Брест»), в населённом пункте Полятыче. Всего собрали 14 крупных и несколько сотен мелких фрагментов. В основном, по словам прокурора, это части из пенопласта. Среди обломков — крылья и двигатель, на котором есть цифровые обозначения и надписи на кириллице.

На вопрос о том, откуда прилетел беспилотник, в прокуратуре ответили, что говорить об этом преждевременно — траекторию полёта должны установить эксперты. При этом Агнешка Кемпка признала, что, по одной из гипотез, аппарат мог прилететь со стороны Беларуси. Накануне польские СМИ, ссылаясь на украинские мониторинговые группы, сообщали, что некий дрон прилетел в Польшу из воздушного пространства Украины.

Польские военные нашли обломки дрона у погранперехода «Тересполь» на границе с Беларусью

Это уже не первый подобный инцидент в Люблинском воеводстве за последнее время. Днём ранее, в субботу, обломки другого дрона нашли в 50 км от границы с Украиной. Тот аппарат, по заявлению Минобороны Польши, также «не имел боевых характеристик», а одной из версий его использования посчитали контрабанду.

Белорусские власти не комментировали инцидент у Тересполя и гипотезы польской прокуратуры. Но Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что ночью 7 сентября пограничники и ОМОН задержали группу с аэростатическими шарами и газовыми баллонами на границе с Польшей.

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