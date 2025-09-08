Польские военные нашли обломки дрона у погранперехода «Тересполь» на границе с Беларусью

Опубликовано: 08.09.2025 09:34 , Обновлено: 08.09.2025

В Польше, в районе пограничного перехода «Тересполь», смежного с белорусским «Брестом», обнаружили обломки неопознанного летательного объекта. Это второй подобный инцидент в Люблинском воеводстве за последние дни, сообщали польские медиа.

Обломки нашли пограничники вечером воскресенья, 7 сентября, на кукурузном поле в населённом пункте Полятыче. Как написал портал Onet, посреди поля обнаружено выжженное пятно с обломками, среди которых можно опознать остатки двигателя и пропеллеров. Пострадавших в результате инцидента нет. О происшествии проинформировали прокуратуру.

Польские СМИ связали падение объекта с ударами по территории Украины в ночь с субботы на воскресенье. Onet заявил, что украинские мониторинговые группы сообщали о беспилотнике, который двигался со стороны Волынской области в направлении польского города Замосць. Тогда Оперативное командование Вооружённых сил Польши поднимало в воздух польскую и союзническую авиацию.

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Как сообщил Polsat News, днём ранее, в субботу, обломки другого аппарата нашли в селе Майдан-Селец, также в Люблинском воеводстве. По предварительным данным, тот объект был лёгкой конструкции, из материала, похожего на пенопласт, а на его обломках были надписи на кириллице.

Пресс-секретарь Минобороны Польши Януш Сеймей заявил, что аппарат «не имел боевых характеристик». Одна из рассматриваемых версий — это мог быть беспилотник контрабандистов, который разбился из-за нехватки топлива.

Журналисты Telegraf.news ранее сообщали, что в конце августа в польских Осинах упал ещё один дрон. Польские военные идентифицировали его как боевой.

В польской прокуратуре идентифицировали взорвавшийся НЛО как боевой беспилотник