Прокуратура обвинила экс-замглавы исполкома на Гродненщине в систематических взятках

Опубликовано: 19.02.2026 11:06 , Обновлено: 19.02.2026

Прокуратура Гродненской области отдала под суд бывшего заместителя председателя одного из исполкомов региона. Его обвинили в систематическом получении взяток, причём не только деньгами, но строительными материалами. Узнали, что грозит задержанному чиновнику.

Задержание чиновника провели ещё летом. С тех пор он оставался под стражей, а теперь прокуратура передала его дело в суд и рассказала подробности расследования.

По словам Татьяны Невмержицкой, старшего помощника прокурора Гродненской области, подсудимый, занимая кресло заместителя руководителя одного из органов исполнительной и распорядительной власти Гродненщины, в числе прочего отвечал за процедуру закупок и заключение договоров на ремонтно-строительные и монтажные работы на объектах во вверенном ему регионе.

По версии следователей, мужчина, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении почти двух лет (с декабря 2023 года по июль 2025 года) систематически брал взятки от двух представителей коммерческих структур - деньгами и строительными материалами. За это он обеспечивал им победу в процедурах закупок и заключал с ними договора стройподряда и субподряда на выполнение ремонтно-строительных и монтажных работ на объектах, расположенных на территории района.

Уголовное дело за взятки в отношении чиновника возбудили по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Эта статья допускает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет, а также штраф и лишение права занимать руководящие должности.

Напомним, в начале февраля суд Железнодорожного района Гомеля вынес обвинительный приговор бывшему главе Речицкого райисполкома. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, экс-руководителя районной администрации приговорили к семи годам лишения свободы и крупному штрафу - в 700 базовых величин, что равнозначно 31,5 тыс. рублей на сегодняшний день.

Экс-главу Речицкого райисполкома осудили на 7 лет и дали штраф в 31,5 тыс. рублей