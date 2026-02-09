Экс-главу Речицкого райисполкома осудили на 7 лет и дали штраф в 31,5 тыс. рублей

Опубликовано: 09.02.2026 12:46 , Обновлено: 09.02.2026

Суд Железнодорожного района Гомеля вынес обвинительный приговор бывшему главе Речицкого райисполкома. Как сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси, экс-руководителя районной администрации приговорили к семи годам лишения свободы и крупному штрафу - в 700 базовых величин, что равнозначно 31,5 тыс. рублей на сегодняшний день.

По данным Генпрокуратуры, экс-председателя Речицкого райисполкома обвинили в превышении власти и служебных полномочий, а именно, в махинациях со статистикой по падежу крупного рогатого скота в регионе. Как пояснили в ведомстве, глава райисполкома нес персональную ответственность за эффективную работу убыточных сельскохозяйственных организаций, в том числе, за ситуацию с крупным рогатым скотом.

Но вместо реальной статистике, по версии прокуроров, глава районной администрации занимался приписками и требовал того же от своих подчинённых. По данным прокуратуры, почти 10 лет (с ноября 2012 года по октябрь 2022 года) председатель “давал заведомо незаконные указания на искажение данных государственной статистической отчетности в целях сокрытия падежа скота” руководителям и специалистам аграрных организаций и предприятий района и непосредственно своему заму, который отвечал за управление сельским хозяйством и продовольствием.

По мнению прокуроров, приписками и искажением реальной статистики председатель пытался не только сохранить за собой место руководителя, но извлечь для себя материальную выгоду - сохранить премии, которых он бы точно лишился за невыполнение обязательств и показателей.

В результате помимо самого экс-председателя ещё не менее 20 работников привлекли к уголовной ответственности за “преступления против интересов службы, подрыв авторитета и престижа органов местного управления”. Самого же бывшего руководителя отправили в тюрьму, выписав огромный штраф, и лишили права занимать руководящие должности в течение минимум 5 лет.

Правда, в прокуратуре отметили, что пока приговор суда в законную силу не вступил и ещё может быть обжалован бывшим чиновником.