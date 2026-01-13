Прокуратура обвинила директоров в неправильной проверке блюд в школьных столовых Минска

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Опубликовано: 13.01.2026 12:42 , Обновлено: 13.01.2026

Прокуратура отчиталась о результатах очередной проверки школьных столовых и Комбината школьного питания Минска. Итогом стали штрафы, лишение премий и выговоры сотрудникам столовых. Досталось и руководству учебных заведений - их обвинили в ненадлежащем контроле качества приготовленных для детей блюд.

Проверку проводили в школах Заводского района столицы. Выявленные нарушения - довольно типичные: где-то сотрудники столовой не соблюдали правила личной гигиены при порционной подаче блюд, где-то нашли старое оборудование, которое потребовали заменить, где-то проверяющим не понравилось качество уборки помещений и мытья самой посуды.

Но были среди стандартных нарушений и более серьёзные. К примеру, в одной из школ нашли небезопасную варено-копченую колбасу, которую по результатам проверки изъяли и отправили обратно изготовителю.

Фото: Генпрокуратура РБ

В отдельных случаях проверяющие остались недовольны порядком приготовления блюд - оно, по их мнению, не соответствовало требованиям технологических карт. А руководство некоторых школ упрекнули в том, что члены бракеражной комиссии неправильно оцениваю качество приготовленных блюд

[inf]По новым правилам, администрация школ обязана сформировать специальную бракеражную комиссию, которая ежедневно должна оценивать качество готовой пищи. В неё должны входить как представители школьной администрации, так и фельдшер, заведующий производством столовой, а также дежурный администратор.[/inf]

В результате прокуратура выписала предписание директору Комбината школьного питания Минска, а главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска поручила привлечь к административной ответственности заведующих производством столовых провинившихся школ. Как итог - двум сотрудникам выписали штрафы,ещё троих работников, допустивших нарушения, привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности (то есть лишили премий и влепили выговор).

Напомним, требование к руководителям школ, чтобы они лично пробовали всю ту еду, которую предлагают ученикам в школьных столовых, озвучил в конце октября прошлого года министр образования Беларуси Андрей Иванец после требования Александра Лукашенко сократить количество отходов в школьных столовых.

Иванец «обязал» директоров пробовать каждое блюдо в школьной столовой