Прокуратура Могилевщины оштрафовала два белорусских предприятия за выплату дивидендов. Как так?

Опубликовано: 13.02.2025 14:41 , Обновлено: 13.02.2025

Прокуратура Могилевской области привлекла к административной ответственности должностных лиц двух белорусских предприятий. Их оштрафовали за выплату дивидендов участникам предприятий. Сама по себе выплата по закону не является нарушением, но есть один нюанс, который не учли предприятия. В службе информации прокуратуры Могилевской области пояснили, за что выписали штрафы.

Согласно информации пресс-службы, Могилевская прокуратура провела проверку, в ходе которой выявила нарушение законодательства на двух предприятиях, расположенных в Могилеве и Бобруйске. В 2024 году они не уведомили Могилевский облисполком о выплате дивидендов участникам из иностранных государств из числа недружественных стран, как того требует действующее в Беларуси законодательство.

[info_b]Соответствующая обязанность предусмотрена п.4 постановления Совета министров Беларуси от 19.04.2024 № 299 «О применении специальной ограничительной меры».[/info_b]

Согласно постановлению, сообщить о выплаченных суммах прибыли и дивидендах гражданам и организациям из стран, которые “совершают недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан или организаций”, должностные лица белорусских предприятий обязаны в десятидневный срок.

«По фактам выявленных нарушений прокуратура Могилевской области и прокуратура города Бобруйска привлекли виновных к административной ответственности по ст.24.58 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа в размере по 10 базовых величин (420 рублей)», - рассказали в прокуратуре Могилевской области.

Ранее Telegraf.news сообщал, что весной прошлого года Совет министров Беларуси решил ввести ещё одну “специальную ограничительную меру” в отношении граждан и организаций из стран, которые “совершают недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан или организаций”. До 31 декабря 2025 года правительство решило ограничить для таких “недружественных стран” прибыль, которую их граждане и юрлица могут получать в Беларуси.

Совмин ограничил прибыль, которую могут получить в Беларуси лица из «недружественных стран»