Опубликовано: 10.04.2025 16:12 , Обновлено: 10.04.2025

Городская прокуратура Гомеля поделилась историей нетривиального преступления. 56-летняя женщина, нарядившись в костюм единорога для сопровождения колядующей внучки, умудрилась украсть куртку у другого ребёнка. Этот праздничный порыв обернулся для неё крупным штрафом, компенсацией морального вреда и даже принудительным лечением от алкоголизма.

Информацию привело гомельское издание belkagomel.by.

Инцидент, по данным прокуратуры, произошёл ещё 13 января (вероятно, на Старый Новый год) в подъезде одного из домов по улице Головацкого. Группа детей, которая там колядовала, решила снять верхнюю одежду из-за жары и оставила её на лестничной площадке.

Через некоторое время в этот же подъезд зашла 56-летняя женщина в костюме единорога, сопровождавшая свою 7-летнюю внучку, также участвовавшую в колядках. Как сообщил источник, «увидев детские вещи, гомельчанка не смогла пройти мимо», выбрала из них «приглянувшуюся куртку и скрылась».

В результате девочка, оставшись без верхней одежды, возвращалась домой раздетой. Мать этого ребёнка и обратилась в милицию.

Найти похитительницу помогла запись с подъездной видеокамеры.

Суд признал 56-летнюю «единорога» виновной в краже. Итоговый «прайс» за куртку оказался внушительным:

Штраф в размере 30 базовых величин (1 260 рублей на момент публикации новости).

Выплата потерпевшей стороне 200 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Принудительное лечение от алкоголизма.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в Бресте суд вынес приговор 21-летнему парню, который решил обменять свой мобильный телефон, находящийся под арестом.

Уклонившийся от призыва брестчанин обменял телефон на другой и получил срок. Как так?