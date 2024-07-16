"Приют завален ранеными аистами" — Волонтёры призвали белорусов помочь. Как?

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Опубликовано: 16.07.2024 19:02 , Обновлено: 16.07.2024

Недавний ураган, который безжалостно прошёлся по Беларуси, а особенно — по Гомельской области, привёл к трагедии не только среди людей, но и среди животных. Один из частных приютов опубликовал кадры раненых голубей, ворон и больше десятка аистов со сломанными крыльями. Волонтёры призвали не проходить мимо, ведь, возможно, именно в вашей помощи птицы нуждаются больше всего.

“Аисты, аисты, аисты… Их много, им всем нужна помощь, но именно эти птицы самые прожорливые, им нужно очень много дорогостоящего корма, а лечить их в разы дороже, чем мелких птиц, их у нас много, целых 3 вольера”, — написали в Telegram-канале сотрудники частного приюта для диких птиц Bird Help.

Волонтёрам требуется любая помощь на медикаменты, еду и операции пострадавшим птицам после урагана. Приют завален ранеными. Если у вас есть желание и возможность помочь, перечислить средства можно по следующим реквизитам:

белорусская карта: 9112 3801 1942 5371; российская карта: 2204 1202 0082 7018; номер МТС: +375 (33) 668-41-02; ЕРИП по коду: 7451866; кошелёк ЮMoney: 410019909149015.

Ранее Telegraf.news писал, что в воскресенье, 14 июля, по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — “апокалипсисом”. Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор — из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населённых пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.

Град с куриное яйцо, вырванные с корнем деревья, остановившиеся поезда. Беларусь пережила шторм-«апокалипсис»