«Причин для беспокойства нет» – В МВД рассказали о «фейковых планах вооруженных атак» на школы Солигорска

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Опубликовано: 13.12.2023 09:51 , Обновлено: 13.12.2023

Для многих жителей Солигорска 12 декабря стало днем беспокойства. В Tелеграме появился канал, в котором неизвестный сообщил о намерении напасть на школы города. Что это такое и стоит ли бояться, рассказали в милиции.

Автор грозных сообщений прямым текстом угрожал напасть на несколько школ города и даже объявил дату – четверг, 14 декабря. В своем аккаунте разместил недвусмысленные фотографии – пистолет в руке и ружье. Угрозы злоумышленник «разнообразил» подробностями будущего нападения – придумал целый квест: кому и к чему готовиться.

Впрочем, переполошились далеко не все родители. Многие просто «включили» здравый смысл.

Одна из солигорских мам так рассказала о своей реакции на ситуацию:

«Я сразу подумала, что это вброс. Никакой паники не было. Мы как раз спокойно ходили по магазину, и мне тут родители из класса начали писать, еще кто-то пишет. Я глянула этот чат – там столько ошибок, сразу понятно, что либо дитя писало, либо иностранец. Так что, больше разозлилась, что меня дергают все с этим. Потом увидела официальный комментарий милиции и успокоилась.

Жители города обратились в милицию.

Что рассказали в УВД

«В одном из чатов телеграм-канала, зарегистрированного на иностранный номер, появился “фейковый” информационный вброс о планируемых вооруженных атаках на школы Солигорска.

Милиция Минской области сообщает, что объективных причин для беспокойства нет. В отношении наших сограждан осуществляется очередная информационная атака из-за рубежа.

Работает следственно-оперативная группа, сотрудниками милиции предприняты все необходимые дополнительные меры безопасности», – успокоили граждан в УВД Минского облисполкома.

В милиции сообщили, что провокационный канал заблокировали.

[info_b] В МВД дали рекомендацию, как на такое реагировать:

Не распространять подобную информацию! На то и расчет злоумышленников – посеять панику.

Не подписываться на подобные каналы.

Отправить жалобу администрации социальной сети. [/info_b]

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