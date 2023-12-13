«Причин для беспокойства нет» – В МВД рассказали о «фейковых планах вооруженных атак» на школы Солигорска
Для многих жителей Солигорска 12 декабря стало днем беспокойства. В Tелеграме появился канал, в котором неизвестный сообщил о намерении напасть на школы города. Что это такое и стоит ли бояться, рассказали в милиции.
Автор грозных сообщений прямым текстом угрожал напасть на несколько школ города и даже объявил дату – четверг, 14 декабря. В своем аккаунте разместил недвусмысленные фотографии – пистолет в руке и ружье. Угрозы злоумышленник «разнообразил» подробностями будущего нападения – придумал целый квест: кому и к чему готовиться.
Впрочем, переполошились далеко не все родители. Многие просто «включили» здравый смысл.
Одна из солигорских мам так рассказала о своей реакции на ситуацию:
«Я сразу подумала, что это вброс. Никакой паники не было. Мы как раз спокойно ходили по магазину, и мне тут родители из класса начали писать, еще кто-то пишет. Я глянула этот чат – там столько ошибок, сразу понятно, что либо дитя писало, либо иностранец. Так что, больше разозлилась, что меня дергают все с этим. Потом увидела официальный комментарий милиции и успокоилась.
Жители города обратились в милицию.
Что рассказали в УВД
«В одном из чатов телеграм-канала, зарегистрированного на иностранный номер, появился “фейковый” информационный вброс о планируемых вооруженных атаках на школы Солигорска.
Милиция Минской области сообщает, что объективных причин для беспокойства нет. В отношении наших сограждан осуществляется очередная информационная атака из-за рубежа.
Работает следственно-оперативная группа, сотрудниками милиции предприняты все необходимые дополнительные меры безопасности», – успокоили граждан в УВД Минского облисполкома.
В милиции сообщили, что провокационный канал заблокировали.
[info_b] В МВД дали рекомендацию, как на такое реагировать:
- Не распространять подобную информацию! На то и расчет злоумышленников – посеять панику.
- Не подписываться на подобные каналы.
- Отправить жалобу администрации социальной сети. [/info_b]
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