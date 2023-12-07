В Брянске ученица 8-го класса принесла в школу дробовик и начала стрелять. Есть погибшие и раненые. Подробности

Опубликовано: 07.12.2023 17:34 , Обновлено: 07.12.2023

Утром в четверг, 7 декабря, в гимназию №5 Брянска одна из учениц восьмого класса пришла с оружием. И начала стрелять. Есть погибшие. Причина – конфликт с одноклассниками?

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии №5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека», – сообщило УМВД России по Брянской области.

Позже информацию дополнили: два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

«В результате стрельбы два человека погибли, еще пятеро пострадали, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», – рассказал ria.ru помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По информации источника, девушка убила одноклассницу и ранила четверых мальчиков. А потом покончила с собой.

После происшествия учеников эвакуировали и отправили по домам. Школу оцепили.

По информации ТГ-канала «Город Брянск», одного из пострадавших школьников увезли на операцию в областную больницу, его состояние оценили как тяжелое. Еще у двоих ранения средней тяжести и у двоих – легкой.

Baza сообщила, что установили личность восьмиклассницы, открывшей стрельбу: ею оказалась 14 летняя Алина А. по информации источника, она убила свою одноклассницу Марию Н. и ранила четверых мальчиков.

Тот самый дробовик.

Baza привела подробности трагедии. «Сообщение о стрельбе в гимназии №5 поступило в 9.15. Ученица 8А класса 14-летняя Алина А. пришла в школу с ружьем, поднялась на четвертый этаж в свой классный кабинет, где начинался урок биологии, и начала стрелять по одноклассникам. По предварительной информации, четыре мальчика получили ранения, а одноклассница Алины, 13-летняя Мария Н. погибла. После нападения Алина совершила самоубийство».

Рамки металлоискателя при проносе дробовика не могли зафиксировать оружие – в школе таких устройств не было, сообщил портал newizv.ru. И добавил, что в квартире устроившей стрельбу девушки провели обыск, её отца увезли на допрос. Ружье «Бекас-3», с которым Алина пришла в школу, она взяла у отца, сообщил источник. К слову, накануне у мужчины был день рождения. По информации портала, оружие в школу девушка пронесла в тубусе, была одета во всё черное, с собой взяла еще и нож.

По версииТАСС, причиной стрельбы в брянской гимназии мог стать конфликт с одноклассниками.

«Основная версия – это конфликтная ситуация между этой школьницей и ее одноклассниками. Ей будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

По информации Mash, устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину «травили» в школе, ещё с начальных классов. Это могло стать одной из причин трагедии.

Силовики опросили руководство ЧОП, обеспечивавшего охрану школы. УМВД по Брянской области сообщило, что завели уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.