«Предлагали цену ниже закупочной» - СК раскрыл "продуктовую пирамиду" в Минске с ущербом в 3 млн рублей

Опубликовано: 18.03.2024 11:14 , Обновлено: 18.03.2024

В Следственном комитете Беларуси 18 марта рассказали подробности раскрытия мошеннической схемы, связанной с поставкой продуктов.

По данным ведомства, 60-летний минчанин, который ранее занимался легальным бизнесом, использовал свои знания в “продуктовом” бизнесе для реализации мошеннической схемы, в которой приняло участие 8 человек.

Они находили организации, готовые заключать договоры на поставку товара с отсрочкой платежа, после чего не выполняли свои обязательства. Получив товар, участники схемы реализовывали его на рынках Беларуси и России, а врученные деньги делили между собой.

“Для оперативности сбыта большого объема продуктов, они предлагали стоимость ниже закупочной, что очень привлекало покупателей. Но и тут было важное условие, для того, чтобы не оставлять следов своей незаконной деятельности, фигуранты требовали оплату за товар исключительно наличными денежными средствами”, — рассказали в СК.

Как сообщили в комитете, в схеме также была задействована опытный юрист, которая помогала переоформлять «чистые» фирмы для действий мошенников. Это были 7 организаций от имени которых заключались договоры на “оптовое приобретение продуктов”.

Сотрудники УБЭП Мингорисполкома выявила 9 человек, которые пострадали от действий аферистов. Преступная схема просуществовала почти год. За этот период они обманули поставщиков почти на 3 миллиона рублей, подчеркнули в СК.

Всем фигурантам предъявили обвинения в “мошенничестве, совершенном в особо крупном размере”. Их заключили под стражу. Одного из участников, 37-летннго мужчину, объявили в международный розыск. По данным следственных органов, он скрывается в Польше.

Также в ведомстве отметили, что один из фигурантов дела принимал участие в “массовых беспорядках в столице”. К нему дополнительно была применена ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций).

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