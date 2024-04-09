Пожарные эвакуировали 325 человек из Оршанского медицинского колледжа

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Опубликовано: 09.04.2024 14:08 , Обновлено: 09.04.2024

В МЧС Беларуси днём 9 апреля сообщили о задымлении в Оршанском медицинском колледже. По информации пресс-службы, очаг возгорания находился в подвале.

На пожарную тревогу сразу выехали сотрудники МЧС. По информации ведомства, до приезда спасателей работники колледжа самостоятельно эвакуировали 325 человек, 270 из которых — учащиеся.

“Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал”, — сообщили в пресс-службе белорусского МЧС. Также там уточнили, что “обстоятельства происшествия устанавливаются”. По предварительной версии, задымление произошло в результате возгорания зарядного устройства электрического шуруповерта, который находился в подвале учебного корпуса.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси запретили продавать продукцию «Араратского коньячного завода». Постановление об этом опубликовано на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В документе говорится, что на территорию Беларуси введён запрет на импорт, реализацию, хранение, транспортировку и использование пищевой продукции производства ООО «Араратский коньячный завод» (Республика Армения).

В Беларуси запретили покупать и импортировать армянский коньяк. Что с ним не так?