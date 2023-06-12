Появилось видео «разборки» в Мозыре: пассажир Nissan прямо на перекрестке напал на водителя Mercedes

🎥 Видео

Опубликовано: 12.06.2023 12:12 , Обновлено: 12.06.2023

В Мозыре на выходных на проезжей части произошел конфликт между пассажиром одной машины и водителем из другой.

Сперва в интернете появилось видео, на котором видно, как стоящий на дороге мужчина пытается ударить человека, сидящего за рулем «Мерседеса». Пользователи Сети предположили, что виной всему ДТП.

Позже в соцсетях появилась еще одна видеозапись, сделанная на камеру внешнего видеонаблюдения. На ней видно, что конфликт произошел до аварии.

Пассажир Nissan подошел к остановившемуся на перекрестке Mercedes и сразу стал вести себя агрессивно. После этого Mercedes начал движение и врезался в Nissan.

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Позже местные жители видели на месте происшествия две машины скорой и милицию, написал Onliner.

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