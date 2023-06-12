Под Слуцком перевернулась Tesla с 5 людьми. Один погиб

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Опубликовано: 12.06.2023 09:19 , Обновлено: 12.06.2023

На дороге между деревнями Кирово и Новый Двор в Слуцком районе перевернулась Tesla, в которой было 5 человек. В Минздраве сообщили, что один из пассажиров умер в больнице.

Предварительно, электромобиль был взят в аренду. В Минздраве сообщили, что ДТП произошло 11 июня в 19:30.

“Трем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались. Еще 2 человека - были госпитализированы, к сожалению, один из двух госпитализированных скончался”, - сообщили в ведомстве.

У выжившего пострадавшего, находящегося в больнице, диагностировали травмы различной степени тяжести.

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