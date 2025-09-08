Появилось видео погони ГАИ со стрельбой под Могилевом
МВД Беларуси 8 сентября опубликовало видео погони Госавтоинспекции за бесправником в Могилевском районе. Для остановки водителя инспекторам пришлось использовать оружие.
Как сообщили в МВД, инцидент произошел ночью 8 сентября возле деревни Гаи. Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю BMW, но тот его проигнорировал. Началась погоня.
“На неоднократные законные требования остановиться нарушитель не реагировал, лишь увеличив скорость и создавая реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения”, — подчеркнули в министерстве.
После этого, по данным правоохранителей, инспектор предупредил об использовании оружия и выстрелил по колесам. После чего авто удалось остановить.
В МВД заявили, что за рулем находился 23-летний житель Могилева, которого в июле лишили прав за выезд на встречную полосу. В отношении его составили восемь административных материалов, “в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников ОВД”.
Могилевчанина посадили в изолятор временного содержания (ИВС).
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