В Минске водитель городского автобуса врезалась в АЗС

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Опубликовано: 04.09.2025 07:39 , Обновлено: 04.09.2025

Вечером 3 сентября на одной из АЗС Минска произошла авария: водитель маршрутного автобуса МАЗ въехала прямо в опору автозаправочной станции. Подробности ДТП рассказали в столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария произошла около 19:45. За рулём автобуса, идущего по маршруту N70, находилась 48-летняя водитель.

“При движении на территории автозаправочной станции по улице Машиностроителей, 34, водитель проявила невнимательность и совершила наезд на опорный элемент конструкции АЗС”, - рассказали, как именно произошла авария, в ГАИ.









По данным инспекторов, на момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, поэтому люди в данном ДТП не пострадали.

Чего не скажешь о заправке: на фотографиях, которыми поделились в ГАИ, видно, что автобус едва не врезался в стойку с топливораздаточными колонками, что могло привести к более серьёзным последствиям. К счастью, судя по кадрам, всё обошлось небольшими повреждениями для обшивки колонны и повреждениями кабины самого автобуса.