Появилось видео первых минут после столкновения маршрутки с трактором под Бобруйском

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2023 14:11 , Обновлено: 24.02.2023

В Сети опубликовали видео первых моментов после столкновения маршрутки с трактором в Могилевской области на трассе Бобруйск-Глусск 24 февраля.

Кадры опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест».

На нем видно, как людей достают из маршрутки через разбитое окно. «Девочки, сюда, мои хорошие. Все будет хорошо», — успокаивает женщина.

Также слышны крики.

[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

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Напомним, ЧП произошло утром 24 февраля. В милиции сообщили, что, предварительно, трактор не уступил дорогу микроавтобусу. По данным Министерства здравоохранения, пострадали 10 человек. К счастью, никто не погиб.