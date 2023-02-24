Появилось видео первых минут после столкновения маршрутки с трактором под Бобруйском
🎥 Видео
В Сети опубликовали видео первых моментов после столкновения маршрутки с трактором в Могилевской области на трассе Бобруйск-Глусск 24 февраля.
Кадры опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест».
На нем видно, как людей достают из маршрутки через разбитое окно. «Девочки, сюда, мои хорошие. Все будет хорошо», — успокаивает женщина.
Также слышны крики.
[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]
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Напомним, ЧП произошло утром 24 февраля. В милиции сообщили, что, предварительно, трактор не уступил дорогу микроавтобусу. По данным Министерства здравоохранения, пострадали 10 человек. К счастью, никто не погиб.