🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 09:38 , Обновлено: 23.07.2024

В ГАИ УВД Мингорисполкома показали видео дорожного инцидента, который случился в понедельник вечером. Около 20:30 43-летний водитель Mercedes, двигаясь по улице Корзюки в Минске, столкнулся с Fiat, после чего продолжил движение и наехал на двух пешеходов — они переходили дорогу. В результате аварии двух девушек 17 и 39 лет доставили в больницу.

Инспекторы ГАИ сообщили, что причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. Кроме того, впоследствии оказалось, что оба автомобиля не имели доступа к участию в дорожном движении.

“Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки. Будьте предельно внимательны при подъезде к пешеходному переходу”, — предупредили в ГАИ УВД Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что В ГАИ УВД Могилёвского облисполкома показали видео аварии со смертельным исходом, которая произошла в середине июля. По словам инспекторов, водитель Volkswagen ехал по дороге М-8 «Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины» и лоб в лоб столкнулся с Audi. В результате ДТП двое человек погибли, в том числе несовершеннолетний ребёнок.

Появилось видео, как в Минске Mercedes на пешеходном сбил двух девушек