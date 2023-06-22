Появилось видео, как в Бобруйске велосипедист «влетает» в авто и уезжает. В ГАИ рассказали, что ему грозит

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Опубликовано: 22.06.2023 19:12 , Обновлено: 13.11.2024

На одной из улиц Бобруйска велосипедист устроил аварию: он врезался в машину, после чего с места происшествия скрылся. Столкновение попало на видеорегистратор.

На кадрах видно, как велосипедист, ехал по проезжей части, он не справился с управлением при повороте и врезался в автомобиль Lada.В ГАИ сообщили, что после столкновения мужчина скрылся.

В отношении 39-летнего велосипедиста составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 296 рублей (восьми базовых величин).

Ранее Телеграф писал, что в Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой:

В Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой. Подробности