Появилось видео, как в Бобруйске велосипедист «влетает» в авто и уезжает. В ГАИ рассказали, что ему грозит
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На одной из улиц Бобруйска велосипедист устроил аварию: он врезался в машину, после чего с места происшествия скрылся. Столкновение попало на видеорегистратор.
На кадрах видно, как велосипедист, ехал по проезжей части, он не справился с управлением при повороте и врезался в автомобиль Lada.В ГАИ сообщили, что после столкновения мужчина скрылся.
В отношении 39-летнего велосипедиста составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 296 рублей (восьми базовых величин).
Ранее Телеграф писал, что в Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой:
В Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой. Подробности