Появилось видео, как погоня ГАИ за BMW под Мозырем закончилась стрельбой

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Опубликовано: 06.11.2023 11:27 , Обновлено: 06.11.2023

В Мозырском районе сотрудники ГАИ начали погоню за водителем BMW, который пытался скрыться от экипажа на большой скорости. Инспекторам даже пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя. В Сети показали видео, как это было.

Подробности рассказали в официальном телеграм-канале УВД Гомельского облисполкома, там же появились кадры с преследованием.

Сотрудники ГАИ Мозырского РОВД дежурили на бульваре Юности в районном центре. Увидев их, водитель BMW резко изменил направление, увеличил скорость и попытался спрятаться во дворах.

Инспекторы ДПС пытались его остановить, подав сигнал красно-синими маячками и через громкоговоритель, но тот продолжил движение. Началось преследование.

Несмотря на “неоднократные призывы остановится”, лихач продолжал набирать скорость и “проявлять неадекватную манеру езды”. Тогда сотрудники ГАИ решили стрелять.

“После одного предупредительного выстрела в воздух, один из инспекторов произвел прицельные выстрелы по колесам преследуемого транспортного средства, повредив левое переднее и заднее левое колёса, но даже несмотря на это нарушитель продолжал скрываться от сотрудников ГАИ”, — рассказали в тг-канале.

Однако, из-за спущенных колес, водитель BMW далеко уйти не смог. Его задержали возле д. Бибики Мозырского района. Нарушителем оказался 20-летний парень. После проверки в его выдыхаемом воздухе обнаружили 1,7 промилле алкоголя.

На лихача составили 8 административных протоколов. Его также поместили в изолятор временного содержания. А машину поместили на охраняемую стоянку.

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